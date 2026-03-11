テレビ朝日は11日、「2026年11月改編説明会」を開き、6月から新番組『AI大作戦』（毎週水曜深夜0：15〜1：20※一部地域で放送時間が異なる）をスタートすることを発表した。【動画】テレ朝『選挙ステーション』で導入“世界最速のカメラワーク”BOLT（ボルト）の映像番組は『AIで不可能を可能にする』を合言葉に、番組MCの小峠英二（バイきんぐ）と精鋭AIクリエイターたちが毎週持ち込まれてくるミッションに挑む、アグ