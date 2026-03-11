ピン芸人の脳みそ夫（46）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第2子が誕生したと報告した。【写真】自身のツイッターで…第1子女児誕生を報告した脳みそ夫脳は「先日、第二子が産まれた〜す（たこ口）」「ハピネ〜ス」とつづり、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを公開した。この投稿に「うれ推古天皇」「おめで唐ございまーす！！！」「おめでとうございます素敵な父の表情です」などのコメントが挙がっている。