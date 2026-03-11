人生100年時代で、長すぎる老後の夫婦生活を悲観してか、「熟年離婚」が増えている。それも、何年も前から離婚計画を練る妻が増えているという……。モラハラ、経済的DV、不貞行為などで不満を溜め続け、将来的な離婚を誓う妻たちの実態を探った。◆夫に対する不満を17年も前から溜め込んできた「遅くとも10年で離婚します」伊藤啓子さん（仮名・52歳）はそう決意を口にしたうえで、資産運用、断捨離、美容ケアに励んでいることを