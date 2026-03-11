大阪駅北側「うめきた」エリアで、ストリートミュージシャンの祭典『MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA』が、3月28日に開催されることが決まった。【画像】『MUSIC BUSKER FESTIVAL IN UMEKITA』出演アーティスト＆タイムテーブル2013年のグランフロント大阪まちびらき以来、FM802などと取り組んできた、ストリートミュージシャンを応援するプロジェクトの過去最大規模のイベント。施設公認のミュージシャン「MUSIC BUSKER（ミ