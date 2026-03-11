東日本大震災から15年、仙台市若林区荒浜地区の海岸に訪れた、同市在住の川内史乃さん（左、40）と息子の成ちゃん（3）。史乃さんは「このなかに沈んでしまった人がいるんだよ」と息子に語りかけ、「どんなことがあったのか胸にとどめておいてほしい」と願った＝11日午前10時23分東日本大震災は2011年3月11日午後2時46分に発生。最大震度7を観測して東北の太平洋沿岸部を巨大津波が襲い、岩手、宮城、福島3県が甚大な被害に遭っ