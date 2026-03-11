村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」は3月1日から、施設内のカフェにて「静岡いちごの食べ放題」を開始した。期間は3月31日まで。練乳やチョコソースと一緒に楽しめる昨年も好評だった食べ放題企画が、今年もパワーアップして開催する。今回は「紅ほっぺ」や「きらぴ香」といった静岡県産の旬のいちごを、カフェの席で制限時間45分間、心ゆくまで楽しめる。注文客全員に練乳とチ