◆オープン戦楽天―日本ハム（１１日・静岡）日本ハムとのオープン戦に先発したドラフト１位右腕の藤原聡大投手（花園大）は５回を投げ２安打無失点の好投を見せた。初回１死から五十幡を、３回には先頭の水野を歩かせるなど四球を３つ与え、「初球ボールが多かったですし、先頭であったり足の速いランナーを簡単にフォアボールで出しているようじゃ、自分でピンチを広げてしまうと思うので、反省の方が大きいかなと思いま