クズ男役が話題の俳優竹財輝之助（45）が10日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。娘のアンケートにMCの藤本美貴が絶賛した。竹財は14年、女優の藤真美穂と結婚。18年、第1子女児が誕生。4月から小学3年生になるとを明かした。娘は「パパから怒られたことは？」という質問に「あるけど覚えていません。基本、嫌なことは覚えていません」と回答した。藤本は爆笑し「幸せだよ」と絶賛した。竹財は「