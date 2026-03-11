タレントの益若つばさ（40）が11日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「パーティーにお呼ばれしてもらったんだけど、人見知りすぎてすぐ帰ってしまった日。ぐぬぬ」と書き出した益若。「準備時間の方が長かった」とつづって、着飾った姿やメークレシピを紹介した。「我らがヴィーナス佐田真由美さんがプロデュースしたブーツが届いた！美脚すぎてベージュ再販も希望です、、！可愛いありがとうござ