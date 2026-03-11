テレビ朝日は11日、「2026年10月改編説明会」を開き、現在毎週月曜深夜に放送中の【ドリームエンタ】枠を【START UP！ドリームエンタ】枠にリニューアルすることを発表した。4月6日深夜0時15分（※関東ローカル）より放送スタートする。【写真】昇格決定が発表された瞬間…メンバーびっくり顔【START UP！ ドリームエンタ】枠では、3月27日に東京・有明にて開業する東京ドリームパークとの連動をはじめ、見る・遊ぶ・体験する