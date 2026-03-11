青森県は3月13日〜15日、奥入瀬渓流の魅力と環境保全への取組を発信するため、モンベル御徒町店にて「奥入瀬移動博物館」を開催する。東京・御徒町に奥入瀬の森が出現――移動博物館を期間限定開催同イベントは、国立公園である奥入瀬渓流の価値を伝え、青森県が目指す「天然の野外博物館(フィールドミュージアム)」構想を紹介するもの。パネルや写真、映像を通じて奥入瀬の魅力を紹介する会場では、約300種のコケが生育する奥入瀬