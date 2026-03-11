「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが10日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3時）に生出演。日々の睡眠時間を明かした。この日、女優の田中みな実がゲスト。深夜3時開始の生放送に出演するため、田中は午後1時に起きたという。一方、あのはいつも午前6時ぐらいに寝ると明かした。田中から「日中仕事してるじゃん。いつ寝てるの？」と聞かれ、あのは「寝てはいるんですけど…ボクもなんだかん