ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングル４位入賞の千葉百音（２０）＝木下グループ＝が１１日、京都・宇治市内で練習を公開。２５日に開幕する今季最終戦、世界選手権（チェコ・プラハ）へ向け、ジャンプやスピンなどの感触を入念に確かめた。初の五輪はメダルに惜しくも１・２８点届かず。それでも、ショートプログラム（ＳＰ）とフリーの合計２１７・８８点はパーソナルベストだった。千葉は「終えてみて、自