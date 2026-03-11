創業100年の老舗牛肉店・近江屋牛肉店は、2024年ハンバーガー日本大会で優勝した「ハリーズ・ジャンクション」とのコラボレーションメニュー「築地100年バーガー」など2種類のハンバーガーの販売を、きょう11日から開始した。販売は東京・築地の「近江屋牛肉店ロースト肉工房」で行う。【写真】ハンパないサイズ！【ハリーズハンバーガー】 1800円（税込）今回登場する「築地100年バーガー」は、仙台牛と日高見牛をブレンドし