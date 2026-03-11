「オープン戦・阪神４−１西武」（１１日、甲子園球場）阪神が西武に競り勝った。中盤以降は椎葉、津田、工藤ら課題としてきた若手リリーフ右腕が好投。１点のリードを守り抜いた。打者では初回、近本、中野の連打から実戦６試合連続で３番に入った中川が先制の右犠飛。高寺の右前適時打で２点を先制した。先発した阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝は、４回３安打１失点で降板した。来日