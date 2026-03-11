日本維新の会の藤田文武共同代表＝2026年3月4日、国会日本維新の会の藤田文武共同代表は11日の記者会見で、皇族数確保策を巡る与野党協議に関し「論点はほとんど出尽くした。議論を終局するステージに来ている」と述べた。政府の有識者会議が答申した（1）女性皇族が婚姻後も皇族の身分保持（2）皇統に属する男系男子の養子縁組を容認―の主要2案について、多くの党派が賛同しているとも主張した。