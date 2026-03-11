XEXYMIXは3月12日、韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX」の新店舗「XEXYMIX OMOTESANDO(ゼクシィミックス 表参道)」を、表参道ヒルズにオープンする。SPRING EDITION 9分丈レギンス同店は、日本国内4店舗目の直営店として、ピラティスやヨガ向けのレギンスに加え、ゴルフウェアやメンズアイテムなど多彩な商品を取り扱う。洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、表参道エリアへアクティブでファッション性の高いスタイルを提