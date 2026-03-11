和歌山バターサンド専門店101は3月1日から、春の新作フレーバー3種を発売した。販売は5月31日まで。まりひめ苺ミルク新作は、和歌山県産の「まりひめ」苺とミルクを合わせた「まりひめ苺ミルク」、清見オレンジと3種のナッツが香る「清見オレンジと3種のナッツ」、紀州の天塩が効いた「ソルトあんバター」の3種。「まりひめ苺ミルク」(320円)は、和歌山県産ブランド苺「まりひめ」の芳醇な香りと甘みを活かした商品。北海道産牛乳