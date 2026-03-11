Datadogは3月10日、「Datadog MCP Server」の一般提供を開始した。これにより、開発や運用のワークフローにAIエージェントを組み込む開発者に向けて、リアルタイムのオブザーバビリティデータへのアクセスを提供。開発者は使い慣れたAIコーディングエージェントや統合開発環境(IDE)内でリアルタイムのテレメトリを活用して迅速にデバッグを行い、既存のセキュリティ、ガバナンス管理のもとで安全にアクションを実行できるという。