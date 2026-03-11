AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォームを展開するマイクロニティは3月11日、生成AIをはじめとする技術の社会実装と研究を担う専門組織「M-Lab（エムラボ）」を設立したことを発表した。同社は新体制への移行に伴い、承継したソフトウェア資産の価値をAIで再定義し持続可能な成長を支援する「AI駆動型事業承継モデル」を本格的に開始する。新体制のイメージ○新組織設立の背景国内では経営者の高齢化に伴い、長年培われてき