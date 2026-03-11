世嬉の一酒造が運営する「いわて蔵ビール」を中心に、東北のクラフトビールメーカー15社とキリンビール仙台工場、スプリングバレーブルワリーが協力する「東北魂ビールプロジェクト」が開始した。東北魂ビール IPL震災復興への感謝から始まった同プロジェクトは、今回で第22回を数える。ライバルである各社のブルワーが互いの技術を持ち寄り、同一レシピでビールを醸造することで、さらなる品質向上を目指すことを狙いとしている。