R&Iカンパニーリミテッドは3月5日、松本商店とフランチャイズ契約を締結し、焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY」熊本宇土店をオープンする。SiOKUMA BAKERY北海道発の「SiOKUMA BAKERY」は、連日大行列を作る人気の"塩パン"専門店として知られ、SNSでも話題を集めている。人気の秘密は、北海道産小麦の「みのりのちから」や「はるきらり」を使用した独自のプレッツエル風生地にあり、一般的な塩パンとは異なるもち