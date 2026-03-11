EPICは3月2日から、全商品を20%OFFで提供する「アニバーサリーキャンペーン」を、公式サイトにて開始した。期間は3月15日まで。あるちゅーる「マスカット」同キャンペーンは、同社が展開する日本初のスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」のヒットを受けて実施するもの。適度なアルコール度数と果汁感のある「あるちゅーる」は、発売から1年で累計60万本および全国2,000店舗導入を突破した。従来の「強いお酒のショット」