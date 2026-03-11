【モデルプレス＝2026/03/11】韓国女優のコ・ユンジョンが3月10日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つセットアップ姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】ネトフリ「この恋、通訳できますか？」主演女優、圧巻美脚披露◆コ・ユンジョン、美脚際立つミニ丈ショット披露Netflix Koreaドラマ『この恋、通訳できますか？』で俳優の福士蒼汰、キム・ソンホと共にトリプル主演を務めたユンジョン。パリ・ファッションウィークに