SHINeeのテミンが、BIGBANGのG-DRAGONと同じ事務所の同僚となる。3月11日、韓国メディア『THE FACT』はテミンが最近、Galaxy Corporation（ギャラクシー・コーポレーション）と専属契約を締結したと報じた。【写真】テミン、官能的な“びしょ濡れ”姿同社はG-DRAGONを筆頭に、歌手のキム・ジョングク、俳優のソン・ガンホといった大物が名を連ねる総合エンターテインメント企業だ。移籍の背景には、前所属事務所BPMエンターテイン