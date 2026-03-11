親子で参加する異色の韓国恋愛リアリティ番組から、結婚カップルが誕生した。不倫歴のある女性出演者がいたことで物議を醸したこともある『合宿お見合い』（原題、SBS）を通じて結ばれたチャン・ミンチョルとキム・ジンジュが、結婚を発表した。【写真】不倫女と名指しされた女性、『合宿お見合い』から消える3月11日、SBS公式YouTubeチャンネルには「『合宿お見合い』最終カップル、チャン・ミンチョル♡キム・ジンジュが結