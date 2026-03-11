2025年10月、岐阜県各務原市のJR高山線でキャリアカーと特急列車が衝突した事故で、運転していた女性が罰金30万円の略式命令を受けました。 2025年10月、各務原市のJR高山線の踏切にキャリアカーが進入し、富山駅から名古屋駅に向かっていた「特急ひだ」と衝突しました。 この事故で、特急列車の乗客5人が軽いけがをしました。 警察は26年2月、キャリアカーを運転していた27歳の女性が踏切に進入す