始まった瞬間、すでに勝負は決していた。ファンの祈りをあざ笑うかのようにチケットを掠め取り、暴利を貪っていた犯罪組織が摘発された。【写真】韓国人＝転売ヤー？日本での“嫌韓”体験韓国の京畿（キョンギ）北部警察庁サイバー捜査課は3月11日、マクロプログラムを悪用してK-POPアイドルのチケットを大量確保し、不当転売で約71億ウォン（約7億1000万円）の収益を上げていた組織の総責任者A（28）ら16人を立件、うち3人を拘束