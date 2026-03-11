静岡･掛川市の久保田市長は、民間から公募した石川副市長について、任期満了を理由に再任しないことを11日、正式に発表しました。退任が発表された掛川市の石川紀子副市長は、公募で全国1498人の中から選ばれ2022年4月に掛川市の副市長に就任し、これまでDXやシティープロモーション、働き方改革など市役所改革を担当してきました。石川副市長について、久保田市長は11日の定例会見で、「これまでの貢献に感謝をしてい