世代を超えて愛される着せ替え人形「リカちゃん」と、ザ ストリングス 表参道が初コラボレーション。2026年4月21日（火）～6月22日（月）の期間限定で、アフタヌーンティー『LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea』が登場します。いちごやローズをテーマにした華やかなスイーツやフォトジェニックな演出が満載♡リカちゃんのロマンティックな世界観に包まれながら、特別なティ&#12540