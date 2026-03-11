東日本大震災の発生から15年を迎えたきょう、天皇皇后両陛下と長女・愛子さまがお住まいの御所で、犠牲者を悼み黙とうされたと宮内庁が発表しました。また、上皇ご夫妻も、お住まいの仙洞御所で、震災発生時刻の午後2時46分にあわせて黙とうされたということです。天皇ご一家は15年の節目にあたり、▼3月25日から26日にかけて岩手県・宮城県を、▼4月6日から7日にかけて福島県を訪問される予定で、ご一家そろっての被災地入りは今