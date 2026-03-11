高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の1回戦組み合わせを解説した。かみじょうは「ここ20、30年さかのぼっても初戦としては一番凄い組み合わせになった」と興奮気味に説明した。まずは開幕カードとなった帝京（東京）―沖縄尚学（沖縄）の一戦に注目。「16年ぶりに帰ってきた名門・帝京高校と昨夏