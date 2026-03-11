決勝トーナメント進出を決めた韓国代表が１１日、決戦の地マイアミへ到着した。侍ジャパンよりも約１時間早く、東京からチャーター機へマイアミへ出発した韓国代表。主将のイ・ジョンフはマスク姿のキム・ヘソンと一緒にバスへ乗り込んだ。柳監督は詰めかけた約５０人の報道陣に手を振った。韓国代表はプールＣ最終戦のオーストラリア戦で失点率が影響する中、オーストラリアに勝利して決勝トーナメント進出の切符を獲得して