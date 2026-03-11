「遊☆戯☆王」のアニメ映像が使用された米ホワイトハウスの公式Xの投稿アニメや漫画の人気シリーズ「遊☆戯☆王」の公式サイトは11日、米ホワイトハウスの公式X（旧ツイッター）の投稿で同作のアニメ映像が無断使用されていると発表した。「原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、使用を許諾した事実もございません」としている。ホワイトハウスは6日、「JUSTICETHEAMERICANWAY」と記した投稿に、さまざまな爆撃