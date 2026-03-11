１１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７７６円９８銭（１・４３％）高の５万５０２５円３７銭だった。２日連続で上昇した。原油価格の高騰が一服したことや米ハイテク株の上昇を受けて、投資家の警戒感が和らぎ、一時１５００円近く上昇する場面もあった。中東情勢を巡り、軍事衝突の早期終結に向けた期待感が高まり、ニューヨーク原油先物市場で代表的な指標のテキサス産軽質油（ＷＴＩ）が一時