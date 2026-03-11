WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）プールC会場となった東京ドームで販売されている、日本に馴染みの深い食べ物が、海外で話題となっています。【写真】「見た目が最高！」とMLBが絶賛した東京ドーム最中アイス事の発端は、米CNNやニューヨーク・タイムズ紙で活動しているライター・写真家のジョシュア・メリンさんのXの投稿。「もし東京ドームがアイスクリームサンドだったら、食べたい。そう、実際に食べたんだ」