中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（CATL）が発表した2025年の業績によると、同年の純利益は約722億100万元（約1兆6540億円）となり、前年比で42．28%増加しました。動力電池やエネルギー貯蔵用電池の販売量が大きく伸びたことが、業績拡大につながりました。同社が3月9日に公表した公告によると、2025年の売上高は約4237億200万元（約9兆7060億円）で、前年比17．04%増となりました。非経常損益を除いた純利益は約645億800