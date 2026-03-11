ヴェルファイアで表現する「ロボットアニメの世界観」とは2026年2月にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」のNBTブースにおいて、レクサス仕様のフロントフェイスを持つトヨタ「ヴェルファイア」が展示されました。今回NBTブースに出展されたカスタムモデルは、2008年式の初代ヴェルファイアをベースに、ほかのどのクルマとも似ていないスタイルが追求されているのが特徴です。【画像】超