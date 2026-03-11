Photo: はらいさん Macの開封で久々にワクワクした！税込10万円以下で購入できるMacBook Neoがついに発売日を迎えました。MacBook Neoの本体カラーは全4色。どの色にするか迷っている方も多いと思いますが、ギズモード編集部にも素敵な色合いのMacBook Neoがさっそく届いたので開封してみました！明るい色合いのMacBookはかなり斬新。ビジュアルだけでも大満足