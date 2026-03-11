イラストレーター・ナガノの手掛ける漫画『ちいかわ』と講談社の児童文庫「青い鳥文庫」のコラボフェア「ちいかわ×青い鳥文庫まなびのちいあお文庫」が3月10日より対象店舗にて開催される。 【画像】『ちいかわ』×「青い鳥文庫」コラボにいないキャラは？ 今回のフェアでは『ちいかわ』のキャラクターが「青い鳥文庫」のカバー帯を飾る特別版書籍が発売。本稿では対象書籍の一部を紹介したい。