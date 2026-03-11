米国監督が準々決勝進出と勘違い「言い訳無用」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドのイタリア代表戦に6-8で敗れ、準々決勝進出に暗雲が立ち込めている。そんな中、マーク・デローサ監督の失言がファンの怒りを買った。序盤からまさかの展開だった。先発のマクレーンが2回に3失点4回にも2番手ヤーブローが“大谷2世”と呼ばれたカグリオーンに2ランを献上し、大量リードを