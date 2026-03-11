レアル・ソシエダに所属する久保建英の復帰が近づいているようだ。現地3月10日、スペインの大手紙『AS』が報じている。日本代表MFは、１月18日に行なわれたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦（２−１）で左足のハムストリングを負傷し、戦線離脱を余儀なくされた。多くのファンが怪我の状況を心配していたなか、２月26日にクラブの公式Xがボールを使ってトレーニングする久保の様子を公開。順調に回復している様子をうかがわせ