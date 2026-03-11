札幌市南区で2026年3月11日午後1時すぎ、共同住宅の一室が燃える火事があり、年齢性別不明の遺体が発見されました。火事があったのは、札幌市南区真駒内曙町1丁目のあけぼの団地です。 午後1時すぎ、「4階の窓から黒煙、炎が見える」などと上の階の住人や目撃者から通報が相次ぎました。火は約2時間後にほぼ消し止められましたが、警察によりますと、火元とみられる4階の部屋から年齢・性別の分からない1人の遺体が発見されたと