楽久屋が運営する「野天風呂 湯の郷」では3月6日〜8日、サウナイベント「サウナの日3DAYS」を開催する。野天風呂 湯の郷同施設は、打たせ湯のある岩風呂や壺湯のほか、ジェットバスや高濃度炭酸泉、様々な替り湯を実施するあつ湯や備長炭水風呂などのお風呂を提供する日帰り温浴施設。リラクゼーションや食事ができる「お食事処PALM」、休憩所なども充実している。イベント期間中は、アウフグースイベントを連日にわたり実施。各日