◇オープン戦阪神―西武（2026年3月11日甲子園）阪神が公式戦開幕前最後の甲子園で前日に続き西武を下した。開幕1軍切符を猛アピールしたのが途中出場したドラフト3位の岡城快生外野手（22＝筑波大）だ。2―1で迎えた7回1死二、三塁。渡辺勇の初球スライダーを積極的にとらえ、右中間を破る2点三塁打を放った。2日の侍ジャパン強化試合で対外試合初安打となる初の適時打を記録。この時も仲地の初球をとらえたものだっ