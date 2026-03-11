東日本大震災から15年の11日、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、お住まいの皇居・御所で黙とうされました。また、上皇ご夫妻も被災各地の様子を伝えるテレビ中継を見ながら、震災の発生時刻に合わせお住まいの赤坂御用地・仙洞御所で黙とうされたということです。