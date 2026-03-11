◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)日本は1次ラウンド全勝で準々決勝進出を決めました。井端弘和監督は試合後、「投手陣が非常にいいボールを投げてた。宮城(大弥)投手を回の途中とイニングまたぎというところを試せたのは良かった。最後北山(亘基)投手でと思っていたので、プラン通りの投手の継投が出来た」とチェコ戦での収穫を明かしました。この試合で8回に満塁ホームラ