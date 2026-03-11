さぬき健康本舗が運営する「国産長寿ザメ軟骨専門店 元気屋」は3月4日から、希少な国産長寿ザメの軟骨成分を配合した健康食品「金の穂・極」の特別セールを実施する。健康食品「金の穂・極」同セールは、ひな祭りおよび女性の健康習慣に合わせて開催する。対象商品「金の穂 極 (1袋60粒入り)」は、身体にある軟骨細胞の主要成分である非変性プロテオグリカン、非変性II型コラーゲンを国内最大級配合したサプリで、将来の健康維持を