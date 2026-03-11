◇第80回JABA東京スポニチ大会最終日準決勝JFE東日本2―9JR東日本（2026年3月11日神宮）第1試合でJFE西日本が勝利し、勝てば“東西対決”が実現するところだったが、JFE東日本は先発の加藤が崩れコールド負けの屈辱を味わった。1回に4安打を許し3点を失うと2回も本塁打に2四球を与えるなど4失点。そのまま押し切られ反撃も7回の2点に終わった。「（敗因は）先発ですね。早めに準備をさせてきたんだが。きょうの加藤