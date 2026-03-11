「大相撲春場所・４日目」（１１日、エディオンアリーナ大阪）初日から休場している東前頭１５枚目の翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝の診断書が提出された。「心不全」のため「今後約１カ月検査治療を予定」と記された。翠富士は大阪入り後に体調不良を訴え、しばらく入院した後、退院し帰京していた。